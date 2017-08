Vooralsnog wordt alleen de lantaarn, van binnen én buiten, in de steigers gezet. Dat is het bovenste deel van de toren, tussen 70 en 95 meter hoog. Vooral daar hebben weer en wind huisgehouden en is de staat het slechtst. De steiger wordt vanaf 18 september opgebouwd. Dat duurt zes weken.

Bouwplaats

Steigerbouwer LSB-Groep uit Geleen mag deze klus gaan doen. ,,Een eer en een uitdaging’’, zegt werkvoorbereider Geert Suurland daarover, ondanks het feit dat het familiebedrijf al bedreven is in de steigerbouw. ,,Wij hebben zo ongeveer alle kerken en kerktoren in het zuiden van het land al eens in de steigers gehad. Op dit moment bijvoorbeeld de kathedraal in Hasselt. Het hoogste dat wij recent in de steigers hebben gezet, was de watertoren in Mechelen op 110 meter hoogte.’’