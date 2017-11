Hopelijk dit jaar weer schaatsen bij Veenendaalse De Greb, dankzij nieuwe techniek

Al vijf jaar krassen er geen schaatsen meer op het ijs in Veenendaal. Op één dag in 2016 na. Schaats- en skeelerclub V.S.C De Greb is er nu wel klaar mee. Deze winter proberen ze om met een nieuwe techniek de ijsbaan weer schaatsbaar te maken.

,,Het is inmiddels alweer vijf jaar geleden dat wij onze natuurijsbaan konden openstellen voor het grote publiek’’, vertelt het bestuur van De Greb in een nieuwsbrief. ,,Afgelopen winter gooide de zon roet in het eten en kon de baan niet open.’’ Voor die opening had De Greb contact gezocht met ijsclub ‘Hard gaat-ie’ uit de Lier, die een andere techniek hebben om de schaatsbaan open te houden. Maar om die techniek in Veenendaal uit te voeren was vrieskou nodig en die kwam niet meer.

Nevelapparaat

Dit jaar gaat De Greb daarom voor de herkansing. Als het gaat vriezen, besproeit een vrijwilligersploeg het baanoppervlak met een nevelapparaat dat normaal in de kassen wordt gebruikt. De nevel vormt op de bodem van de baan een laagje ijs van 1,5 centimeter of meer, afhankelijk van de hoeveelheid vorst. Als het de volgende dag blijft vriezen, is dat laagje genoeg om op te schaatsen. Een laagje ijs wordt wit gemaakt om de warmte van de zon te beperken. Dit betekent heel goed nieuws, zo staat in de nieuwsbrief. ,,Doordat slechts een dunne ijslaag op de bodem van de baan ligt, kan de ijsbaan heel snel open voor het publiek. Er zit namelijk geen water onder het ijs.”