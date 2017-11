Hoppen van kroeg naar kroeg tijdens Blues Kroegentocht in Wijk

De binnenstad van Wijk bij Duurstede staat zaterdag 25 november in het teken van de Blues Kroegentocht. Bluesmuziek en een biertje gaan prima samen, weten de vrijwilligers van Blues in Wijk en de horeca.

Op veertien locaties in de binnenstad én in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis zijn zaterdag optredens van een keur van bluesmuzikanten. De vrijwilligers van Blues in Wijk – vorig jaar winnaar van de vrijwilligersprijs van de gemeente – zijn al dagen druk in de weer met de voorbereidingen. Ze hebben Wijk behangen met affiches. De hele dag klinkt er zaterdag bluesmuziek op het stadscarillon op het oude stadhuis.

Om 14.30 uur is zaterdagmiddag de aftrap. Dat gebeurt in het grand café van het Gasthuis door Mr. Boogiewoogie. Succes verzekerd, zegt Arie Verheul van Blues in Wijk. „Wij willen de ouderen in het Gasthuis graag bij ons evenement betrekken.” Hij verwacht dat er weer volop meegezongen en geklapt zal worden, en ook gedanst.

Aansluitend treedt vanaf 16.00 uur de Amerikaan Tony Spinner op in het Calypso Theater op de Markt. Hij is bij het grote publiek vooral bekend als tijdelijk lid van de band Toto.

Ode aan Gallagher

Vanaf 18.00 uur spelen bluesbands in een aantal restaurants. Om 20.00 uur moet Richard van Bergen's Rootbag ervoor zorgen dat vanuit het Calypso Theater de kroegentocht op gang komt. Van Bergen komt uit Amerongen. Het wordt een feestelijk optreden van de jarige bluesmuzikant. Hij wordt die dag 60 en zit 40 jaar in het vak.