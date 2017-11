Horeca rukt op in Utrechtse binnenstad: 'De grens is bereikt'

De fiets is de nieuwe auto: ook de fiets moet de binnenstad al uit

8:24 De buitenlandse bezoekers van het popfestival Le Guess Who? raakten er niet over uitgesproken. Tuurlijk, die bands waren allemaal geweldig, maar die fiets was pas echt een fenomeen. Dat Joetrekt, met al die prachtige bike lanes, was een waar fietsersparadijs.