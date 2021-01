Horecaondernemer Miriam (40) had nog maar 2 euro en toen kwam Herman den Blijker

update Meisje (16) uit IJssel­stein ernstig gewond bij steekpar­tij Montfoort: ‘Hij rende plotseling de straat op en stak op haar in’

11 januari Bij een steekincident aan de Wederiksingel in de wijk Hofland in Montfoort is in de nacht van zaterdag op zondag een fietsster ernstig gewond geraakt. Ze werd met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Het gaat om een 16-jarig meisje uit IJsselstein, dat volgens getuigen vanuit het niets werd aangevallen. De politie heeft in de naastliggende straat Waterviolier een verdachte gearresteerd, een 35-jarige man uit Montfoort.