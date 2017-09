Hospice in Wijk verhuist naar oude huisartsenpraktijk

De zoektocht naar een grotere accommodatie voor Hospice Duurstede is geslaagd. Begin volgend jaar verhuist de hospice naar de leegstaande huisartsenpraktijk aan de Karel de Grotestraat. ,,We zijn trots en blij’’, zegt Jaap Remme, voorzitter van de hospice.

Na vier jaar is Hospice Duurstede al niet meer weg te denken uit de Wijkse samenleving. De behoefte om er in de huiselijke sfeer de laatste levensfase door te brengen is zo groot, dat er nu al een grotere accommodatie nodig is. Na de verbouwing van de huisartsenpraktijk zijn er meteen al drie in plaats van twee gastenkamers. Op termijn is er de mogelijkheid van een vierde, waarmee de capaciteit verdubbeld zou zijn.

De praktijk leert dat twee gastenkamers in de hospice naast het Ewoud en Elisabeth Gasthuis vaak te weinig is. Remme: ,,We zijn er voor Wijk bij Duurstede. Dan wil je mensen niet teleurstellen als ze een beroep op je doen. Daarnaast kunnen we onze 60 vrijwilligers nu ook eindelijk ruimte bieden om even de benen te strekken of te ontspannen. In de huidige hospice is er voor hen geen behoorlijke ruimte. Er is alleen maar een kantoortje en een keukentje. Wij willen zuinig zijn op onze vrijwilligers want de hospice draait op hen. Ze zijn getraind en opgeleid. Zonder hen zou er geen hospice zijn.’’

Aantrekkelijk

De huisartsenpraktijk aan de Karel de Grotestraat kwam leeg te staan toen de drie huisartsen die er praktijk hielden een gloednieuwe praktijk betrokken aan de Zandweg. De Willem van Abcoudestichting bleek bereid om de lege praktijkruimte van de huisartsen te kopen, opdat deze verhuurd kan worden aan de hospice. De komende maanden wordt het gebouw verbouwd naar de wensen van de hospice. Voorzitter Remme noemt het een gebouw met goede mogelijkheden op een aantrekkelijke locatie. Makkelijk bereikbaar voor familieleden en voor grote wagens als ambulances. Ook voor de buurt is de hospice aantrekkelijk, want nu komt er in dit uitbreidingsgebied tegenover het gemeentehuis geen hoogbouw.