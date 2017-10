Hospice vreest voor bestaan na verkoop Antoniuskerk

video De politie wordt uitgedaagd: 'Gedurfd om politiebusje in brand te steken'

15:59 Op de Mariahof in Culemborg, waar in de nacht van zaterdag op zondag brand werd gesticht in een politiebusje, is sinds een week of vier scherp gelet op overlast. Hierom is gevraagd door de buurt omdat er al langere tijd (geluids)overlast is van rondhangende jongeren.