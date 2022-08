Hotel in centrum van Utrecht ontruimd vanwege rookontwikkeling

Dubbel succes politie in één nacht: autokra­kers ín auto betrapt en zich verstoppen­de inbreker gepakt

De politie in Utrecht rukte in de nacht van dinsdag op woensdag twee keer uit naar de Notebomenlaan. Eerst werd een insluiper betrapt die kort daarvoor via de regenpijp een woning in wilde klimmen. Daarna betrapten agenten twee autokrakers terwijl ze nog ín de auto bezig waren.

24 augustus