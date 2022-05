Hotseknotsekolderkasteel De Haar decor voor Downton Abbey in de polder, zet er een camera op

De Ossenwaard wordt een ‘droomei­land’: acht villa’s van anderhalf miljoen met een strand om de hoek

Het plan was ooit 200 woningen te bouwen op het terrein van de vroegere steenfabriek De Ossenwaard bij Tull en ’t Waal. Het kwam er nooit van. Nu gaat er toch gebouwd worden op dit verborgen eilandje in de Lek: acht villa’s, per stuk anderhalf miljoen euro of nog méér.

18 mei