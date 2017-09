Houten binnen de Rondweg is vol. Waar raak je dan nog 1.800 woningen kwijt?

Het zittende college van burgemeester en wethouders, bestaande uit D66, VVD, CDA en PvdA, wil de discussie hierover aanzwengelen in de hoop dat de volgende coalitie conclusies uit het debat zal vertalen in een stedenbouwkundige visie voor de nabije toekomst.

Houten is binnen de Rondweg grotendeels volgebouwd. De vraag naar nieuwe woningen is echter onverminderd groot. Vooral starters en ouderen kunnen moeilijk iets vinden.

Diversiteit

In de gemeente staan relatief veel duurdere eengezinswoningen, zowel koop als huur. De behoefte aan meer diversiteit in het woningbestand wordt steeds voelbaarder, en het gebrek aan ruimte om te kunnen bouwen steeds nijpender.

In de vorig jaar gepresenteerde Woonvisie staat dat er zeker 1.800 extra woningen wenselijk zijn in Houten. Dat getal roept de vraag op, waar? Het huidige college wil niet buiten de Rondweg bouwen, maar heeft nu wel opdracht gegeven aan een onafhankelijk bureau om ‘met de benen op tafel’ alle opties te onderzoeken. Tot aan een locatie buiten de Rondweg aan toe.

Discussie

Verantwoordelijk wethouder Herman Geerdes: ,,De resultaten zullen ongetwijfeld onderwerp worden van veel discussie in de stad. De bedenkers van sommige ideeën zullen voor gek verklaard worden, anderen zullen als veel te duur en onuitvoerbaar worden weggezet. Prima, hoe meer discussie hoe beter. En laten de politieke partijen er ook wat van vinden, dan hebben de Houtenaren straks bij de gemeenteraadsverkiezingen wat om uit te kiezen.’’ Behalve een Woonvisie heeft Houten ook een toekomstvisie voor 2025 geschreven. Daarin staat dat Houten niet kiest voor een nieuwe (derde) groeitaak, en ook dat bouwen buiten de Rondweg deze collegeperiode geen optie is.

Verkenning

Maar de uitkomsten van de verkenning die nu wordt gedaan, moet toch alle denkbare opties voor de komende periode op tafel leggen: hoogbouw of juist niet, wel of niet gebruik maken van (oude) bedrijfslocaties, waar is inbreiding mogelijk, wel of niet in de kleine kernen, en tenslotte dus ook het dilemma wel of niet buiten de Rondweg.