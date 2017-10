Houten brug in Driebergen opnieuw voorzien van slijt- en antisliplaag

Levensechte psychose door een virtual reality-bril

16:38 De jonge, succesvolle bankier Jerry Allon belandde in een psychose nadat zijn vriendin hun relatie beëindigde. Zijn levensverhaal is als virtual reality te beleven in een kunstproject bij FOTODOK. ,,Het oproepen van empathie is ons doel’’, zegt J.J. Deveraux van het collectief achter het project.