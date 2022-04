Houten gaat deels over op machinaal scheiden van plastic, blik en drinkpakken uit restafval

Inwoners van appartementen in Houten die hun afval in ondergrondse containers gooien, hoeven later dit jaar plastic, metalen (blik) en drinkpakken niet langer te scheiden van hun restafval.

Zij mogen dit PMD-afval dan met het restafval in de container gooien. Het scheiden gebeurt voortaan achteraf en machinaal. Ditzelfde geldt voor bewoners van Castellum in Houten-Zuid. Houtenaren die kliko’s in de tuin hebben staan moeten plastic, blik en drinkpakken wel zelf blijven scheiden van het restafval.

Bewoners van appartementen scheiden over het algemeen minder PMD-afval. Dat is omdat zij geen tuin en geen kliko’s hebben, en vaak niet zoveel ruimte om PMD-zakken twee weken lang te bewaren tot ze worden opgehaald. Nascheiden levert in hun geval per saldo meer op, aldus de gemeente. Er wordt daardoor minder PMD-afval verbrand. Dat is beter voor het milieu en bovendien voor de portemonnee: de afvalstoffenheffing zou zelfs met zo’n 2,40 euro per huishouden omlaag kunnen.

Voor Houtenaren met kliko’s in de tuin geldt het omgekeerde: machinaal scheiden leidt ertoe dat minder PMD uit het restafval wordt gehaald dan nu apart aan de straat wordt gezet. De milieuwinst is er daarmee niet en de kosten zouden zelfs stijgen per huishouden.

