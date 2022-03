Houten kiest: we zijn een dorp en willen een dorp blijven, geen ‘stadse’ bouwplannen hier

Utrechter (42), die vorig jaar dollemans­rit maakte in bestelbus, voor 100 dagen de bak in

De man die vorig jaar juli in Utrecht voor levensgevaarlijke verkeerssituaties zorgde, is donderdag veroordeeld tot een celstraf van 100 dagen, waarvan 86 dagen voorwaardelijk. Hij reed onder meer door rood, tegen het verkeer in en over de busbaan.

17 maart