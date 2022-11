Houten legt toekomstige groei vast in ‘tien geboden’ om dorpse karakter te behouden

Winkelende vrouw in Veenendaal plots 75.000 euro armer, verdachten voor de rechter: ‘Wist dat het stonk’

Twee zakkenrollers stelen de pinpas van een winkelende vrouw in Veenendaal en binnen enkele uren zijn het slachtoffer en haar echtgenoot ruim 75.000 euro aan spaargeld kwijt. Onmogelijk zonder de hulp van ‘geldezels’ die klaarstaan, meende de officier van justitie maandag in de strafzaak tegen drie verdachten: ,,Zo simpel is dat.”

14 november