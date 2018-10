Houten ontzet door verongelukt paar op A44: 'Voor altijd een plekje in ons hart'

Maar ook de hospice gaat zware tijden tegemoet. ,,Recent overleed nog een kind van een van onze medewerkers, en dit komt er nu bovenop. Riet was een spil in onze organisatie. Ze vertelde altijd vol liefde over haar kleinkinderen, stond altijd klaar voor onze patiënten en hun naasten. Het is te triest voor woorden dat dit echtpaar zo overlijdt. Deze schok is enorm. Dat ze er gisteren nog was en nu niet meer, voelt heel onwerkelijk. En niet alleen hier, maar ook bij wooncentrum de Loericker Stee waar zij eerder actief was. En in de kerk waar het stel bij hoorde.’’



Wiersma slikt. ,,In het schrift dat hier ligt worden mooie herinneringen geschreven, die gaan later naar de familie. Dan lees je wat een liefdevolle vrouw er gemist gaat worden. Ze houdt voor altijd een plekje in ons hart, dat is zeker.’’