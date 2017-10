VideoFC Utrecht komt deze maand geregeld over de vloer in Houten. De hele maand oktober staan hier activiteiten op het programma die met sport, spel en de voetbalclub te maken hebben. Als klap op de vuurpijl richt FC Utrecht op zondagmiddag 29 oktober een speciaal Houten-vak in voor de thuiswedstrijd tegen NAC. Daar kunnen Houtenaren met vrienden, familie en bekenden tegen gereduceerde prijzen de wedstrijd bekijken.

De ‘Utrechtmaand’ in Houten werd vanochtend door sportwethouder Kees van Dalen ingeluid met een footgolftoernooi voor leerlingen van de basisscholen. In het Imkerspark, waar dit wordt gehouden, kwam ook Tiger even een kijkje nemen, de juniormascotte die kinderen tot 13 jaar warm maakt voor het voetbal en hen bij de club betrekt.

Gezond

Footgolf geldt sinds enkele jaren als een populaire sport. In Houten werd in juni het eerste gratis toegankelijke, openbare footgolfparcours van Nederland in gebruik genomen. De gemeente zag hierin een kans sport, spel en bewegen in de openbare ruimte te stimuleren. ,,Ook het publiek gezond laten leven en meer laten bewegen is een van de maatschappelijke doelen die FC Utrecht zich stelt. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Vandaar dit gezamenlijke toernooi vandaag’’, aldus Annemarie van Deelen van Sportpunt Houten.

Voor wie het overigens niet weet: footgolf is hetzelfde als gewoon golfen, maar dan met je voet in plaats van met een club. Voor de rest is alles een slag groter. De golfbal is een voetbal en in de hole past meer dan één bal. De eerste potjes werden vanochtend gespeeld door kinderen van basisschool De Triangel.

Komende donderdag tussen tien en twaalf uur ’s ochtends doen leden van de FC Utrecht Old Stars mee aan KoffiePlus, een sportieve activiteit voor 65-plussers. Verder verzorgt de club gasttrainingen bij SV Houten, FC Delta Sports ’95, V.V. Schalkwijk en V.V. ’t Goy.

E-sporters

In de herfstvakantie is het op donderdag 19 oktober ‘Game Day’ in jongerencentrum Enter aan de Hefbrug in Houten. FC Utrecht e-sporters Danny Hazebroek en Lode de Boo zijn dan tussen drie en vijf uur ‘s middags van de partij om een potje FIFA mee te spelen.

In april van dit jaar richtte FC Utrecht ook al een Vianen-vak in. De club probeert op deze manier zijn maatschappelijke binding met verschillende gemeenten in de provincie Utrecht te verstevigen.

De wedstrijd tegen NAC op zondag 29 oktober begint om 14.30 uur. Kinderen tot 16 jaar betalen voor een plekje in het Houten-vak 7,50 euro, bezoekers van 16 jaar of ouder 12,50 euro. Bestellen via fcutrecht.nl/houten.