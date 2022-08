Houten vangt 135 asielzoekers op in hotel Van der Valk

De gemeente Houten gaat tijdelijk asielzoekers opvangen in hotel Van der Valk in Houten. Vanaf 10 augustus trekken 135 asielzoekers het hotel in, ze zullen hier ongeveer vier weken blijven. De mensen zijn afkomstig uit Ter Apel en hebben verschillende nationaliteiten.

Asielzoekerscentra in Nederland barsten al een tijd uit hun voegen. Daarom heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) opdracht gekregen van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om ook gebruik te maken van beschikbare hotels. Mensen kunnen hier korte tijd verblijven. In Houten is dat in Hotel Van der Valk.

Het COA heeft afspraken gemaakt met de hotelorganisatie over de tijdelijke opvang. In Houten zijn vanaf woensdag 10 augustus voor de duur van vier weken in één van de vleugels van het hotel een aantal kamers beschikbaar voor 135 mensen. Na vier weken zullen zestig bewoners voor de duur van vijf maanden worden opgevangen.

Er zijn afspraken gemaakt over de opvang van de bewoners in het hotel. Zo is daar 24 uur per dag, zeven dagen in de week begeleiding aanwezig.

