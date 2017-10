Houten ziet extra fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal als 'zeer kansrijk'

Het plan een extra fietsbrug aan te leggen over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Houten-Castellum en het Eiland van Schalkwijk is ‘zeer kansrijk’.

Dat verklaarde gisteravond wethouder Kees van Dalen (CDA) in de raadsvergadering in Houten, waar de mobiliteitsvisie voor 'het eiland' werd vastgesteld. De aanleg van deze fietsbrug wordt daarin genoemd als één manier om recreatief fietsverkeer van en naar de groene achtertuin van Houten te stimuleren.

Met de aanleg van deze fietsbrug is een bedrag van 8,4 miljoen euro gemoeid. Dat vonden de fracties van SGP en Inwonerspartij Toekomst Houten te duur. Maar Van Dalen wees erop dat uit gesprekken die hij voert met andere overheden - vermoedelijk doelend op provincie en rijk - is gebleken dat cofinanciering binnen handbereik is.

Autoluw

In dat geval zijn de uiteindelijke kosten voor de gemeente Houten mogelijk ‘te overzien’. Behalve dat recreatief fietsverkeer van en naar het eiland ermee is gediend, aldus Van Dalen, kan een extra fietsbrug mensen over de streep trekken de auto te laten staan en vaker met de fiets naar het werk te gaan. In Houten, Nieuwegein, of wie weet zelf op het Utrecht Science Park.

Kern van de Mobiliteitsvisie is de landelijke omgeving van de kernen Schalkwijk en Tull en ’t Waal zoveel mogelijk autoluw te maken, in de wetenschap dat dit gebied de komende tien jaren steeds meer dagrecreanten en toeristen te verwerken zal krijgen. Met name de plannen met Fort Honswijk zullen duizenden extra bezoekers op de been brengen. Het fort wordt gezien als de heilige graal van de Hollandse Waterlinie, en moet opbloeien als een culturele hotspot in de gemeente.

Schoolfietsroute

Naast de fietsbrug over het kanaal, breekt de visie ook een lans voor een extra fietspad langs het spoor richting de pont naar Culemborg. Deze gemeente wenst ook zelf deze rechtstreekse verbinding met Houten, met het oog op een veilige schoolfietsroute tussen beide gemeenten.

Behalve het ontmoedigen van autosluipverkeer, somt de visie een reeks mogelijke maatregelen op om het (kleinschalig) openbaar vervoer te stimuleren, niet alleen over de weg maar ook over water. Een eerder voorstel van burgemeester en wethouders om camerapoortjes te plaatsen tegen dat sluipverkeer, is voorlopig uit de visie geschrapt. Omwonenden die een ontheffing zouden krijgen, vreesden teveel administratieve rompslomp.