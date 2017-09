Houtenaar krijgt hoogst mogelijke pauselijke onderscheiding

Ko Vernooij werd gisteren verrast tijdens de dienst in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming. ,,Ik stond gewoon in het koor te zingen, toen ik opeens naar voren werd geroepen. Mijn kinderen en kleinkinderen wisten het wel.”

Hoogste onderscheiding

Van pastoor Fred Hogenelst kreeg hij de pauselijke oorkonde, een medaille en een draagspeld van goud overhandigd. De pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice (‘Voor kerk en paus’) is de hoogst mogelijke onderscheiding voor een leek in de rooms-katholieke kerk. Het was in Houten alweer twintig jaar geleden dat iemand ermee werd gedecoreerd.