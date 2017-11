Houtenaren met tuin krijgen in december een vierde kliko

Positief

De uitkomst van deze proef was dat, na aanvankelijke weerstand, uiteindelijk 82 procent van de mensen positief was en 88 procent door wilde gaan met de vierde kliko. Op basis hiervan is besloten heel Houten te voorzien van de extra kliko.

In heel Houten wordt gemiddeld 190 kilo restafval per inwoner in de grijze bak gegooid. In de proefwijken werd die hoeveelheid teruggebracht tot 75 kilo restafval per jaar. Dit restafval wordt verbrand, wat duur is en bovendien slecht voor het milieu. Dat is de reden waarom de gemeente de vierde kliko wil inzetten.