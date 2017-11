Houtense burgemeester wil leren van onrust rond cursus Michael P.

Michael P. begon half september de cursus hovenieren bij het Wellantcollege. Hij zat in zijn zevende jaar gevangenisstraf, en was bezig te werken aan zijn terugkeer in de samenleving. Verschillende Houtenaren reageerden verontrust op het bericht dat Michael P. kennelijk zonder verdere begeleiding of duiding vanuit de kliniek op eigen gelegenheid naar Houten kon reizen, om daar deel te nemen aan het volwassenenonderwijs.

Scootertje

Ook in de Houtense politiek leidde dit tot vragen. In de raadsvergadering van gisteravond sneden onder meer Inwonerspartij Toekomst Houten en het CDA de kwestie aan. ,,Veiligheid is een groot goed. Moet zo iemand zomaar op een scootertje door Houten kunnen rijden? Ik snap de bezorgdheid hierover in de lokale samenleving. Voor de toekomst vind ik, dat we dat ook niet meer moeten willen’’, aldus CDA-voorman Erik Jan Visser.

Burgemeester De Jong heeft, een dag nadat duidelijk werd dat Michael P. de cursus in zijn gemeente volgde, persoonlijk contact opgenomen met justitie en daarvan de raadsleden in kennis gesteld. Hij wilde gisteravond niet in het openbaar ingaan op de individuele kwestie rond Michael P. Daarentegen wil hij ‘in zijn algemeenheid’ met de raad het gesprek aangaan over bijvoorbeeld de vraag of hijzelf of de school vóóraf in kennis gesteld had moeten worden. ,,Laten we dat gesprek dan voorbereiden, daar mogelijk een officier van justitie bij uitnodigen om vragen toe te lichten, en laten we ervan leren met het oog op te toekomst.’’