Houtense horrortocht 'op eigen risico'

Het begon als een spooktocht voor hun kinderen, maar nu die ouder zijn wordt het pas echt eng. Op 18 november organiseren Houtense ouders een horrortocht in het bos Nieuw Wulfen. Meedoen is 'op eigen risico'.

In het pikkedonker in een bos wandelen is misschien al eng genoeg. Maar tijdens Fright Night Houten komen er ook nog eens clowns en monsters achter de bosjes vandaan. „Je loopt echt volledig in het donker”, vertelt organisator Heleen Veder. „Zaklampen en telefoons mogen niet mee.”

De spooktocht is zo’n acht jaar geleden ontstaan. Een aantal gezinnen uit Houten organiseerde een spooktocht voor hun kinderen. „Ze gingen daarbij op zoek naar spoken. Die spoken waren gewoon mensen onder een wit laken, maar dat was toen wel eng genoeg. Alleen werden onze kinderen ouder en daarom moest de spooktocht enger. Zo is de horrortocht ontstaan.”

Dwars door het bos

Deelnemers aan de Fright Night worden van tevoren verdeeld in groepjes van vijf of zes personen. Onderweg komen ze verschillende enge acts tegen. Sommige zijn opzichtig en zien ze al van ver aankomen, andere laten ze schrikken. Deelnemers lopen bijna niet over de paden, maar gaan dwars door het bos. „Het is op eigen risico, het kan heel erg modderig zijn.”