Houtense politiek betaalt tweede golfkarretje voor ouderenvervoer

Deze tweede golfkar wordt ingezet om mensen die korte of langere tijd niet kunnen lopen of fietsen, toch mobiel te maken. De kosten die ermee gemoeid zijn, bedragen eenmalig 30.000 euro. Dat geld werd gisterenavond beschikbaar gesteld door de gemeenteraad van Houten. Een door de SGP-fractie ingediende voorstel hiertoe werd door alle politieke partijen gesteund.

Het kleinschalige vervoer per golfkarretje verlaagt volgens de Houtense politieke partijen de drempel voor velen om toch naar buiten te gaan en anderen te ontmoeten. Het is daarmee een effectief middel in de strijd tegen de eenzaamheid onder ouderen in de gemeente.

Uit onderzoek is gebleken dat één op de tien ouderen in Houten zich eenzaam voelt. Dat de behoefte groot is, blijkt ook wel uit het aantal van liefst 2200 ritten dat de stichting in het eerste jaar maakte. Ze kan de vraag regelmatig niet aan, en heeft om die reden dringend behoefte aan de tweede kar.

Een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar werd het debat over de begroting voor 2018 door de collegepartijen D66, VVD, CDA en PvdA aangegrepen om de beleidsresultaten van de afgelopen periode te bewieroken. CDA-fractievoorzitter Erik Jan Visser sprak daarbij zelfs van een door de coalitie verricht ‘huzarenstukje’. Overigens niet alleen in de afgelopen vier jaar, maar ook in de vier jaren eraan voorafgaand. Want ook in die sombere tijden van kredietcrisis werd Houten bestuurd door dezelfde politieke partijen.

Visser: ,,We hebben in beide perioden bij elkaar liefst 14 miljoen euro moeten bezuinigen, en dat hebben we gedaan samen met de Houtense samenleving op een manier waarbij we de rug recht hebben kunnen houden ondanks soms zware druk.’’

Voor wethouder financiën Michiel van Liere (D66) was het een bijzondere avond. Voor het eerst in zijn wethouderschap is er geld over in de begroting, die onder de streep een vrij te besteden bedrag van 100.000 euro laat zien. Van Liere mocht dan ook aanhoren met welke verlanglijstjes de diverse fracties op de proppen kwamen, en hoe zij het politieke spel van geven en nemen speelden om zoveel mogelijk van dat geld voor hun eigen wensen binnen te halen.

Thema's

Welzijnswerk, duurzaamheid, de kwaliteit van het groenonderhoud in de gemeente; dat waren enkele van de thema’s die partijen belangrijk vonden. Oppositiepartij ITH wilde bijvoorbeeld geld uittrekken voor de voedselbank en het stadsstrand, de VVD verraste vriend en vijand met het voorstel om naast de gebruikelijke lastenverlichting meer bloemenweides in Houten aan te leggen, en D66 wilde een scholierenproject op College De Heemlanden financieel ondersteunen.