Houtense politiek stelt besluit over miljoeneninvestering Fort Honswijk uit

De Houtense politiek neemt dit jaar geen besluit meer over een tientallen miljoenen kostende restauratie en verbouwing van Fort Honswijk. De werkzaamheden moeten het fort tot toeristische trekpleister transformeren. De politieke partijen voelen zich nog onvoldoende geïnformeerd over alle haken en ogen om nu al de knoop door te kunnen hakken.

Dat bleek gisteravond tijdens een rondetafelgesprek in het gemeentehuis, waar de fracties van GroenLinks en SGP met succes aandrongen op uitstel van de besluitvorming. Eind van deze maand zou de gemeenteraad de toekomst van het fort aan de Lek bij Schalkwijk, omschreven als het kroonjuweel van de Hollandse Waterlinie, bespreken. Dat gaat nu niet door. Het is de bedoeling dat er aanvullende informatie op tafel komt, die in december of januari eerst nog een keer wordt besproken in een rondetafelgesprek.

Vraagtekens

Niet alleen in de plaatselijke politiek leven er bedenkingen over de grootschalige plannen, ook inwoners en maatschappelijke organisaties zetten er vraagtekens bij. De Milieuwerkgroep Houten startte onlangs een online petitie die opriep tot kleinschaliger ontwikkeling; volgens de werkgroep is het toerisme dat zijn weg moet vinden naar het fort (100.000 bezoekers per jaar) een regelrechte bedreiging ‘van alles wat het fort nu juist zo aantrekkelijk maakt’.

Volgens GroenLinks en de SGP is de informatie waarover de raadsfracties nu beschikken, onvolledig en mogelijk ook niet correct. Zij beschikken bijvoorbeeld niet over een rapport van De Groene Ruimte, een organisatie die onderzoek heeft gedaan naar de beschermde vleermuizenpopulatie in het torenfort van het vroegere verdedigingswerk. Daarnaast, aldus GroenLinks en de SGP in een gezamenlijke verklaring, ‘blijft onduidelijk of hetgeen de gemeente voorstaat met de ontwikkeling van het fort juridisch mogelijk is: een ontheffing van de Wet Natuurbescherming is hiervoor een vereiste.’

De partijen zeggen verder ‘onaangenaam verrast’ te zijn over een brief van de Zoogdiervereniging. Die ontkent daarin 'op het punt' te staan een convenant te tekenen over het gebruik van het torenfort voor activiteiten door het jaar heen.

Geldbronnen