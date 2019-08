Houtense redt zwanenjong met ‘kamikaze-actie’ van zekere verdrinkingsdood

Iets minder studenten tijdens UIT-week, maar genoeg te doen

19:02 De zomervakantie is nog in volle gang, maar maandag begint in Utrecht de Utrechtse Introductie Tijd (UIT) alweer. In die week komen er massa’s toekomstige studenten naar de stad om alvast te proeven van het studentenleven, al zijn het er wel minder dan vorig jaar.