Houtense wethouder Hilde de Groot is wel in voor functie elders, maar laat Tiel aan zich voorbij gaan

GroenLinks-wethouder Hilde de Groot in Houten ziet er vanaf deze post in de Gelderse gemeente Tiel te gaan bekleden. Ze heeft de paasdagen gebruikt om na te denken over haar voordracht en vervolgens besloten niet voor Tiel te gaan.

De Groot (43) is sinds vier jaar wethouder voor GroenLinks in Houten. Een nieuwe coalitie is hier nog in de maak, maar al snel na de verkiezingen werd duidelijk dat haar partij buiten de boot valt. ,,En dan komt er al snel een carrousel op gang’’, aldus de wethouder. ,,Je krijgt een telefoontje of je eventueel beschikbaar bent voor een functie elders en daar ga je dan praten. In Tiel had ik nog geen definitief ‘ja’ gezegd, maar mijn naam is daar naar buiten gelekt.’’

Volgens GroenLinks-aanvoerder in Tiel Maureen Klijn heeft De Groot aangegeven te kiezen voor een gemeente dichter bij Houten, waar zijn woont in de kern ’t Goy. Zelf zegt Hilde de Groot inderdaad liefst in de eigen regio te willen blijven werken, maar dat er nog geen overeenstemming is bereikt met een nieuwe gemeente. ,,Er lopen meer lijntjes, en het blijft natuurlijk een sollicitatieprocedure als alle andere; het kan ook zijn dat je het niet wordt.’’

Raadslid

Mocht dat laatste het geval zijn, dan wil De Groot raadslid in Houten blijven. Haar partij haalde vier zetels bij de laatste verkiezingen en is daarmee ook één van de vier grootste partijen. Met acht zetels is inwonerspartij ITH in Houten de grote winnaar. Deze partij sloot GroenLinks uit voor verdere gesprekken over coalitievorming.

Oud-staatssecretaris Fred Teeven is in Houten aangesteld als informateur. Hij doet vrijdagavond om zeven uur tussentijds verslag van de vorderingen. Deze week zijn er gesprekken gevoerd met ITH en D66 over de vraag of in elk geval deze twee grootste partijen in Houten met elkaar verder willen en kunnen.

