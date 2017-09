HU: slechte score in keuzegids is ontzettend jammer

,,Er zijn instellingen die wat meer zelfkritisch zijn en daardoor de kwaliteit weten te verbeteren. Bij de HU zien we dat minder”, zegt hoofdredacteur Frank Steenkamp van de Keuzegids zuinigjes.



Gevraagd naar een reactie op de plaats in de rangorde laat HU weten het ‘ontzettend jammer’ te vinden slecht te scoren op studententevredenheid. ,,We werken er samen met studenten en docenten hard aan om dat te verbeteren”, vertelt een woordvoerder. ,,Het beeld van de HU is gedifferentieerd. Sommige opleidingen scoren heel goed, andere juist minder goed. Als we kijken naar de slecht scorende opleidingen, dan valt op dat dit opleidingen zijn die in de tijdelijke huisvesting zitten of daar net uit zijn.”