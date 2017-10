HU-studenten in Amerika: veel tegenslagen maar het huis staat

Verdachte moord op Poolse vriendin blijft vast zitten

16:27 De 26-jarige E.K. uit het Poolse Rimanova blijft in voorlopige hechtenis in Almere. Dat heeft de meervoudige kamer in Utrecht vanmiddag besloten. Raadsvrouw mr. M. Hilhorst had verzocht haar cliënt op vrije voeten te stellen omdat hij nu al drie maanden in voorarrest zit. De man zou op 15 juli van dit jaar zijn vriendin A. Gryziec in een hotel in Maarsbergen om het leven hebben gebracht.