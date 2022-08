Huisartsen waarschuwen: ‘We overstromen als mensen met kleine vragen de spoedpost blijven bellen’

Utrechtse huisarts werkt meerdere diensten achter elkaar en is soms doktersas­sis­tent: ‘Systeem stort in’

Hij is al vier jaar niet op zomervakantie geweest met zijn gezin en neemt soms ook de taak van dokterassistent op zich, zodat zij wél naar de zon kan. De Utrechtse huisarts Jack Muller (58) gaat vrijdag naar het Malieveld in Den Haag met een ‘waarschuwing’: ,,Het is vijf over twaalf, het kán zo niet langer. Het systeem stort in.”

