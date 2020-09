Huisgenoten brouwen zwammendrankje in studentenhuis: ‘Een succesvolle, uit de hand gelopen corona-hobby’

Inleverac­tie voor vuurwapens in Utrecht komt er waarschijn­lijk nog dit jaar

3 september De al langer beloofde inleveractie voor vuurwapens, zoals die in 2019 met succes in Rotterdam plaatsvond, wordt waarschijnlijk nog dit jaar ook in Utrecht gehouden. Dat zei loco-burgemeester Lot van Hooijdonk in reactie op mondelinge vragen van CDA-fractievoorzitter Sander van Waveren.