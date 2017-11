Huizen in Utrecht opnieuw fors meer waard

De gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Utrecht was in 2016 nog 212.000 euro. De woningwaarde in de provincie Utrecht, vorig jaar nog de hoogste van Nederland, steeg met 4,5 procent, van 243.000 in 2016 naar 254.000 in 2017. De provincie is daarmee de op een na grootste stijger, na Noord-Holland.