Huizenmarkt extreem lastig voor internationale student in Utrecht

KamernoodOngeveer 250 internationale studenten hebben een week voor de start van de colleges van de Universiteit Utrecht nog geen woonruimte in de stad. Zij moeten de eerste dagen of weken in hostels of op de bank bij iemand thuis slapen.

De krappe woningmarkt in Utrecht vormt een extra groot probleem voor deze studenten zonder Nederlandse uitvalsbasis. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt dat Universiteit Utrecht moet stoppen met actief werven in het buitenland, zolang huisvesting een probleem is.



Sommige internationale studenten trekken alles uit de kast om een kamer te vinden. Levi Hildebrand (24), student Geologie uit Canada, was te laat met zich aanmelden voor de kamers die de universiteit aanbiedt. Hij maakte een YouTube-filmpje, waarin hij zichzelf voorstelt als de ideale huisgenoot, die een andere huisgenoot zoekt.

,,Uiteindelijk heb ik een kamer gevonden, maar het was extreem moeilijk. Ik had bijna 50 berichten van mensen die mij wel als huisgenoot wilden, áls ze een huis hadden. Slechts drie mensen hadden ook echt een kamer in de aanbieding.”

Oplichters

Quote ,,CoucheSurfing is mijn enige redding in deze situatie, ik wil niet al mijn spaargeld opmaken aan een hostel Ecaterina Barbăneagră Ecaterina Barbăneagră (21), studente Public Relations uit Moldavië, heeft tot nu toe minder succes. ,,Ik heb wel meer dan 100 e-mails verstuurd, maar nog geen positief antwoord ontvangen. Er zijn veel oplichters voor wie je moet oppassen. En daarnaast willen de meeste huisbazen dat je minimaal voor een jaar huurt. Ik ben hier maar vijf maanden.”



Als noodoplossing gebruikt Ecaterina CouchSurfing. Via deze website kunnen reizigers vragen om een gratis slaapplek bij locals. ,,Het is mijn enige redding in deze situatie, want ik wil niet al mijn spaargeld opmaken aan een hostel. Ik hoop dat, als ik hier eenmaal ben, het makkelijker wordt een kamer te vinden.”

Housing Hotline

Eind juli openden de LSVb en Erasmus Student Network (ESN) de Housing Hotline voor internationale studenten. ,,De taalbarrière is het grootste probleem'', zegt Tariq Sewbaransingh van de LSVb. ,,Sommige internationale studenten worden gediscrimineerd. We krijgen vragen over het vinden van woningen, maar ook over contracten en de rechten en plichten van deze groep.''

,,We erkennen het probleem en we doen ons best die studenten te helpen, onder andere door ze van tevoren reële verwachtingen te geven”, zegt Maarten Post van de Universiteit Utrecht. ,,Maar we zijn een universiteit, we bieden onderwijs. Huisvesting is niet onze prioriteit.''

Actiever

Quote Nederlandse studenten wijzen soms iemand af tijdens een hospiteeravond, omdat diegene geen Nederlands spreekt Renate Krabbendam, ESN Dit jaar hebben bijna 2500 internationale studenten zich ingeschreven aan de UU, zo’n 10% meer dan vorig jaar. De universiteit heeft voor ongeveer de helft van hen een woning gereserveerd. ,,De universiteit zou bijvoorbeeld garant kunnen staan bij nieuwe projecten van woningcorporaties'', suggereert Sewbaransingh. Ook zou de gemeente volgens hem actiever kunnen nadenken over hoe de tekorten in studentenwoningen kunnen worden teruggedreven.



Renate Krabbendam van ESN noemt het een maatschappelijk probleem. ,,Nederlandse studenten wijzen soms iemand af tijdens een hospiteeravond, omdat diegene geen Nederlands spreekt.” Krabbendam ziet ook een rol voor ESN. ,,De Housing Hotline is onder andere bedoeld om het probleem in kaart te brengen, zodat we in de toekomst betere oplossingen kunnen bieden.”

