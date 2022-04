Hulpdiensten rukken massaal uit voor voertuig te water in Breukelen, maar vinden niets

Toerist kan weer naar Spanje, maar komt toch naar onze regio: ‘Angst om te vliegen, ook door oorlog’

De Nederlandse toerist was de afgelopen twee jaar door corona aangewezen op een vakantie in eigen land, maar ook nu alles weer ‘mag’, is de regio Utrecht nog goed te vinden. ,,Mensen zijn tot het besef gekomen dat ook leuk is in eigen land.”

12 april