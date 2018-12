Hulpverleners bekogeld met vuurwerkbommen na brand in Utrecht

UpdateDe brandweer is zaterdagavond bij het blussen van een portiekbrand aan de Stanleylaan in Utrecht met zwaar vuurwerk bekogeld. De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling. 20 mensen zijn tijdelijk ondergebracht in een nabij gelegen hotel, om politieonderzoek ruim baan te geven en de woningen te ventileren.

Omstanders melden dat ze een knal hebben gehoord. Er zou sprake geweest kunnen zijn van vuurwerk dat in het portiek is afgestoken. Ook is er zeer zwaar vuurwerk gegooid vanuit een groep mensen naar hulpverleners. De politie vergrootte daarop de afzetting. ,,Ik werk nu 32 jaar bij de brandweer, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt‘’, zegt woordvoerder Marcel van Westendorp. Hij overweegt samen met zijn collega die direct naast hem stond om aangifte te doen bij de politie. „Ik heb best wel een dof gevoel in mijn rechter oor. Voor zover ik weet zijn er door de politie nog geen aanhoudingen verricht.”

Ziekenhuis

Omdat de rook naar de hogere verdiepingen trok, werden meerdere voertuigen opgeroepen. Uit voorzorg werden acht woningen ontruimd. Daarbij werden hoogwerkers ingezet, zodat bewoners van hun balkon konden worden gehaald. Een aantal bewoners, onder wie kinderen, is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze mogelijk rook hebben ingeademd. Zes personen, onder wie twee kinderen zijn meegenomen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek.

Twintig mensen zijn ondergebracht bij Van der Valk in Kanaleneiland omdat de politie onderzoek doet en de woningen worden gelucht. Onduidelijk is nog of ze vanavond weer naar huis kunnen. De gemeente Utrecht zal de zorg op zich nemen om de mensen elders onder te brengen, als ze niet naar huis kunnen, omdat in het hotel geen plek is voor de nacht.

Een woning op de begane grond is onbewoonbaar verklaard omdat de voordeur zwaar beschadigd is. Dat geldt ook voor het portiek, dat volledig is uitgebrand.

Wat er precies is gebeurd, wordt nu door de brandweer en politie onderzocht. Brandweermannen hijsen zich zaterdagavond in beschermende kleding om nader onderzoek te doen naar de brand.

Duidelijk is wel dat de brand in het portiek behoorlijk hevig is geweest. Door de hitte zijn alle tegeltjes van de muur gesprongen. Als een brandweerman met een zaklantaarn naar binnen schijnt, is het net of er een flinke bom is afgegaan in het portiek. Het is er een grote chaos.