Humberto Tan in Utrecht met politie op patrouille

De politieman nam hem onder meer mee naar de Politieacademie in Amsterdam, waar de twee onder meer de schietbaan bezochten. In Utrecht ging Tan ook mee de straat op, op politie-patrouille. ,,De afspraak dit te gaan doen is vorig jaar gemaakt, toen ik in de uitzending bij Humberto zat en het ging over etnisch profileren. We hebben sindsdien altijd contact onderhouden met elkaar, en nu was het dan zover dat Humberto een dag met eigen ogen en van dichtbij kwam zien wat het is om politieagent te zijn.’’



Volgens Dwight van van de Vijver gaat Humberto Tan met de opgedane indrukken en belevenissen ‘zeker nog wel iets doen’. ,,Maar wat precies, dat moet nog even een geheim blijven. Wel kan ik alvast zeggen, dat ook andere bekende Nederlanders uit de wereld van sport en entertainment zijn voorbeeld zullen volgen. Er gaan er dus nog meer komen, die het politievak van dichtbij gaan zien. Dat vinden wij belangrijk, omdat deze mensen een grote achterban hebben en veel volgers in de sociale media. Via hen kunnen we dus aan een groot publiek laten zien wie we zijn, wat we doen, en waaróm we dingen doen zoals we ze doen. Dat wordt soms niet goed begrepen.’’