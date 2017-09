Hup vrouwen, jullie zullen voorop lopen in alles

Als ik een van die vrouwelijke hoogleraren was, zou ik vandaag van de weeromstuit de andere kant op lopen, naar de kolfkamer in het Academiegebouw of zo. Hoezo mogen? Van wie mag dat dan? Een groep mannen? En mogen die vrouwen er dan ook voor kiezen om gewoon in de stoet mee te lopen?



Door de vrouwen voorop te laten lopen, worden ze naar voren geschoven alsof ze een attractie in een freakshow zijn: ,,Kijk eens, deze mensen hebben een vagina, twee bulten én zijn ook nog eens hartstikke slim, ongelofelijk.' Echt, ik werd hier zó ontzettend pissig van, dat ik in mijn agenda heb gekeken of ik niet ongesteld moest worden. Niet dus.