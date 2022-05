Iconische standbeelden in Utrecht: van Jezus tot Spoetnikkijker en van nijntje tot ‘Britsche hoeren’

De oudste dateert vermoedelijk uit 1517: St. Salvator, in de gevel van Paushuize. Het was niemand minder dan timmermanszoon Adriaan Florisz. – geboren Utrechter die in 1522 werd gekozen tot paus Adrianus VI – die in 1517 een beeld van St. Salvator in de zuidgevel van zijn nieuwe huis op de huidige Pausdam liet plaatsen. Hij woonde en werkte op dat moment nog in Spanje, maar wist een ding zeker: ooit zou hij terugkeren naar zijn geboortestad.