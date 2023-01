Icoon van Vianen in de verkoop? ‘Haal je het stadhuis weg, dan haal je de ziel uit de stad’

Bij de één moeten bomen weg, de ander is bang voor natte voeten: verbreding Lekdijk leidt tot beroering

Het is een stuk van liefst 55 kilometer, maar over elk metertje lijkt wel wat te doen. De versteviging van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven houdt de gemoederen bezig. Het gedeelte bij recreatieterrein Salmsteke bij Lopik is het verst op schot. Een gedeelte waar dijkverzwaring, wonen, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand gaan. En die belangen botsen soms.

