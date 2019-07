Identiteit ‘trapduwer’ Utrecht CS bekend

Extra bescher­ming voor ‘brandon­vei­li­ge’ Stadsbaan­tun­nel Leidsche Rijn

17:02 De Stadsbaantunnel in Leidsche Rijn is niet brandveilig genoeg. Dat schrijft het college van Utrecht aan de gemeenteraad. Wanneer het in de tunnel extreem heet is, bijvoorbeeld bij brand, voldoet een gedeelte van het beton in de tunnel niet aan de gestelde normen van brandwerendheid.