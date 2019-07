Identiteit winkeldief die man van trap duwde op Utrecht CS bekend

De identiteit van de man die na een winkeldiefstal op zondag 12 mei in zijn vlucht tegen een persoon aanbotste, is bekend. Dat schrijft de politie op Twitter.

,,De recherche hoopt hem snel aan te kunnen houden”, schrijft de politie in een tweet. De politie wil nog niet openbaar maken om wie het precies gaat. Een tweede persoon die bij het incident betrokken was, werd al eerder aangehouden.

Lees ook Politie laat beelden zien van winkeldief die man van trap duwt op Utrecht CS Lees meer

Het incident gebeurde tijdens een druk moment op zondagavond rond 19.15 uur. Bij drogisterij Etos in de stationshal van Utrecht Centraal nam de dief een damescrème mee zonder daarvoor af te rekenen. Toen een medewerker hem in de smiezen had, sloeg hij op de vlucht ter hoogte van de trap richting spoor 11 en 12.

In zijn vlucht duwde hij een man van de trap af. De persoon was direct bewusteloos door de klap en bloedde hevig. Hij liep naast een gebroken neus, een gescheurde wenkbrauw en lip, een hersenschudding en ook mogelijk letsel aan zijn nekwervels op. De dader vluchtte een trein in en stapte eerder die avond in op Amsterdam CS en stapte uit op Gouda Centraal.

In juni werden via het tv-programma Opsporing Verzocht beelden van de dief verspreid. Daarop kwamen volop tips binnen. Of deze tips geholpen hebben met de herkenning, is onbekend.