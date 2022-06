IJsselstein krijgt er de komende jaren 1000 woningen bij (plus een greep uit alle andere nieuwe plannen)

COLUMN Marieke schafte de Avondvier­daag­se als moeder af, maar werd er als juf opnieuw mee geconfron­teerd

Jaren geleden schafte ik in ons gezin de Avondvierdaagse af. Uit tijdelijk lijfsbehoud. Het was in een levensfase dat ons werk, onze nog jonge kinderen en de mantelzorg voor mijn vader, even niet verenigbaar waren met een wandelevenement waarvoor je elke avond extreem vroeg moest eten, terwijl de kinderen wel te laat naar bed gingen en iedereen na drie dagen bovengemiddeld veel huilde van vermoeidheid.

