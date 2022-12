IJsselstein maakt zich klaar voor opvang asielzoekers in De Oever: ‘Zitten echt geen veiligelanders bij’

Maximaal 100 asielzoekers arriveren aanstaande maandag 19 december in IJsselstein, waar ze zullen worden opgevangen in sporthal De Oever. Daarbij zitten volgens wethouder Edwin Tas geen ‘veiligelanders’. ,,Als dat toch gebeurt, sturen we ze meteen terug.”

Dat zei Tas donderdagmiddag tijdens een informatiebijeenkomst in sporthal De Oever, waar sinds afgelopen maandag druk gewerkt wordt om de sporthal gereed te maken voor de opvang. In de hal zijn vijftig tweepersoonskamers ingericht met elk een stapelbed.

Verder is er een deel met tafels waar de asielzoekers drie maaltijden krijgen: tussen acht en tien ’s ochtends ontbijt, lunch tussen tien en twaalf en avondeten tussen zes en acht. En er is een deel waar de bewoners kunnen recreëren. Tussen zeven uur ’s ochtends en tien uur ’s avonds mogen ze dit ook buiten de sporthal doen, tussen tien uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends is er een avondklok.

Wanneer de asielzoekers weer vertrekken

Tas benadrukte opnieuw dat de groep zal bestaan uit mannen en vrouwen en dat er geen kinderen bij zullen zijn. Hoeveel er maandag komen en van welke nationaliteit, hoort IJsselstein pas op het laatste moment van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Ook liet hij weten dat het zeker is dat de asielzoekers in de week voor 23 januari zullen zijn vertrokken, omdat de sporthal daarna weer wordt gebruikt door scholen en sportverenigingen.

,,In de provincie Utrecht is 110 procent opvangcapaciteit, waardoor er altijd plaats is.” Voor de sportverenigingen en scholen is in de tussentijd alternatieve ruimte geregeld, waarbij de gemeente heeft aangegeven eventuele kosten, zoals reiskosten, voor haar rekening te nemen.

In de periode tot aan 23 januari is er in de sporthal 24/7 toezicht van drie bewakers. Ook zijn er een dagcoördinator en woonbegeleiders aanwezig. Zij krijgen hulp van per dagdeel twee vrijwilligers.