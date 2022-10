IJsselstein staat er financieel goed voor: hier gaat komende tijd geld naartoe

Wethouder financiën Mark Foekema oogt als een tevreden man . ,,Het leven is een stuk makkelijker als je genoeg geld hebt. We kunnen het collegeprogramma uitvoeren én staan er financieel goed voor. Het weerstandsvermogen van de gemeente is toegenomen. Dat betekent dat er dekking is voor alle risico’s die er zijn.’’

Dat het IJsselstein goed gaat komt door eigen handelen (,,We zijn zuinig geweest’’), maar met name door het extra geld dat het Rijk heeft overgemaakt. ,,Voor de komende jaren staat vast hoeveel geld we krijgen. Dat zorgt voor stabiliteit. Veel gemeenten staan er daardoor beter voor.’’

Vooral positief nieuws

Het resultaat is onder meer dat in IJsselstein de hondenbelasting per januari verdwijnt, er 7 ton is voor woningbouw, zeventien medewerkers van de groenvoorziening weer in vaste dienst van de gemeente komen en de rioolbelasting gelijk blijft.

Minder goed nieuws is er ook, maar in beperkte mate, vindt Foekema. De afvalstoffenheffing gaat iets omhoog, de ozb stijgt met 3 procent. ,,Maar dat is veel minder dan de inflatie.’’

Dubbel zoveel

Maar natuurlijk zijn er altijd wensen die niet vervuld worden, aldus Foekema. ,,We hebben 100.000 euro uitgetrokken voor eenzaamheid onder ouderen. Dat had ook best dubbel zoveel mogen zijn.’’

Het goede nieuws is: daar kan de gemeenteraad eventueel voor zorgen. Want het college heeft nog 100.000 euro te vergeven. Bewust gedaan, zegt Foekema, zodat er ook nog ruimte is voor goede ideeën van de oppositie. En er hoeft niet meteen boter bij de vis.

