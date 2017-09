IJsselsteiners zwemmen 151.787 euro bij elkaar voor onderzoek naar ALS

De eerste editie van 'A Local Swim' in IJsselstein in de Hollandsche IJssel is zaterdag een groot succes geworden. 248 volwassenen die 2 kilometer zwommen en 26 jongeren van 10 tot en met 15 jaar die 500 meter zwommen, haalden maar liefst 151.787 euro op voor onderzoek naar de ziekte ALS.

Daarmee haalden de organisatoren, de IJsselsteinse Serviceclub Ronde Tafel 178, maar liefst drie maal zoveel op als het vooraf vastgestelde streefbedrag van 50.000 euro.

Zondag overhandigt de organisatie de cheque met de opbrengst aan de landelijke organisatie die geld inzamelt tijdens de zesde editie van City Swim Amsterdam.

Uw verslaggever, die zelf ook 2 kilometer zwom, kon zaterdag uit eigen ondervinding vaststellen dat de kleine 200 vrijwilligers alles om het parcours bij de IJsselbrug tot in de puntjes hadden geregeld. Zo was het nabijgelegen Schilteterrein ingericht als registratieterrein, waar deelnemers zich tevens konden omkleden, hun spullen bewaakt konden achterlaten en vervolgens in ploegen ('jumps') naar de start aan de IJsselbrug werden gebracht. In het water was de veiligheid in de vertrouwde goede handen van de Reddingsbrigade IJsselstein, die met ruim 35 man, 5 boten en 6 'rescue boards' aanwezig was.

Voordat om twee uur de volwassenen aan hun 2 kilometer begonnen, was het eerst de beurt aan de jongeren. Een deel van hen had zich voorbereid door de afgelopen vier weken elke woensdagavond te zwemmen in de Hollandsche IJssel. Ook Jimmy van der Steen (12), die dankzij 16 donateurs 203 euro ophaalde voor ALS, was daarbij de laatste twee weken van de partij. Jimmy werd door een vriendje van hockey gevraagd mee te doen en hoefde er niet lang over na te denken. ,,Ik vind het heel vervelend dat er door ALS mensen zijn die niets kunnen, terwijl wij het zo goed hebben. Daarom doe ik mee."