IJsselsteins college gaat moddergooiend opnieuw ten onder

AnalyseDe ambtelijke samenwerking met Montfoort zorgt in IJsselstein alwéér voor politieke chaos. Een zakencollege wacht nu de zware taak om orde op zaken te stellen in een verziekte sfeer: politieke partijen blijven elkaar beschuldigen, in plaats van gezamenlijk te zoeken naar een oplossing.

Er werd niet gescholden, er werd niet gevloekt, maar het gebeurt toch zelden dat er in de lokale politiek met zoveel modder wordt gegooid als tijdens de bijeenkomst van de IJsselsteinse gemeenteraad afgelopen donderdagavond. Daar viel voor de tweede keer in een jaar tijd het college van B en W, vanwege – alweer – het debacle rondom de ambtelijke samenwerking met Montfoort.

Het driekoppige minderheidscollege, gemankeerd omdat het CDA er eind augustus al de brui aan gaf, liet in haar laatste minuten op het pluche nog even weten hoe ze over de raad dacht. ‘Volstrekt belachelijk’, vond de afgetreden wethouder Baerveldt (SP) van het beeld dat hij en zijn collega’s de afgelopen maanden nog niks hadden gedaan om de organisatie UW Samenwerking te verbeteren. ,,U maakt IJsselstein te schande. Ik vind het een walgelijke vertoning”, betoogde ook Lappee (GroenLinks), om vervolgens dezelfde klodder modder terug te krijgen van PvdA’er De Neijs. ,,Wat er nu gezegd wordt, dát is een zeer grote schande. Het is beneden peil.”

Quote U maakt IJsselstein te schande. Ik vind het een walgelijke vertoning Hans Lappee

Het is politieke chaos in IJsselstein, en niet voor het eerst. De ambtelijke samenwerking van IJsselstein en Montfoort binnen UW Samenwerking, die in plaats van winst een tekort van 1,5 miljoen euro opleverde, blijkt een struikelblok waar de politieke partijen maar niet overheen kunnen springen. De vraag wie de verantwoordelijkheid ervoor draagt, blijft de boventoon voeren in de discussie.

Stil in Montfoort

In Montfoort staan ze erbij en kijken ernaar. Daar, negen kilometer verderop, blijft het oorverdovend stil rondom het miljoenentekort. Als kleinere gemeente profiteren zij dan ook meer van de samenwerking, en in tegenstelling tot IJsselstein werden de gemeenteraad en het college in Montfoort wél tijdig geïnformeerd over de problemen die zich opstapelden binnen UW Samenwerking. Oud-gemeentesecretaris van IJsselstein Jeroen van Delden, die als toenmalig algemeen directeur zijn gang kon gaan, hield informatie over oplopende tekorten tegenover IJsselstein voor zich. Hij bleef zelfs externen inhuren toen allang was afgesproken om daarmee te stoppen.

Maar, reageerde het college van Montfoort al eens verbaasd, niet de ambtenaren maar de politieke bestuurders zijn daarvoor uiteindelijk eindverantwoordelijk. In een open brief bekritiseerde het college van Montfoort IJsselstein: ,,In de Montfoortse verhoudingen is het bestuur eindverantwoordelijk voor haar ambtenaren en is het ongebruikelijk dat er discussie wordt gevoerd over medewerkers die zich politiek gezien niet kunnen verdedigen.”

Hoofdpijndossier

Uiteindelijk zijn het dus toch de koppen van de IJsselsteinse wethouders die rollen, terwijl Van Delden al lang en breed vertrokken is. Het hoofdpijndossier zorgt zelfs voor de wonderlijke situatie dat er in IJsselstein nu al twee keer een college is gevallen over hetzelfde onderwerp waar ook nog eens grotendeels dezelfde wethouders in zaten.

Afgelopen donderdag deed de gemeenteraad daar nog een schepje bovenop: de wethouders waren al opgestapt, maar kregen opmerkelijk genoeg alsnog een motie van wantrouwen aan de broek. Dat was vooral een signaal richting burgemeester Patrick van Domburg. Ook het vertrouwen in zijn functioneren heeft een flinke knauw gekregen, nu hij tot twee keer toe het college niet bij elkaar heeft kunnen houden en onvoldoende leiderschap zou hebben getoond in de gesprekken met Montfoort.

Verkiezingen