IJsselsteinse hardloopcoaches gaan Ethiopiërs hardlooptraining geven

Het idee ontstond toen het management van de Ethiopische subtopper Degefa Johanesse Lafebo – derde in de Leiden Marathon – in mei aan REactive vroeg of ze een clinic van Degefa wilden. Ronald en Elma gingen akkoord, maar vielen van hun stoel toen de clinic plaatsvond: Degefa kon prachtig vertellen over de structuur van het atletiektrainen in Ethiopië, maar had geen kaas gegeten van daadwerkelijk een hardlooptraining geven. En dat is geen wonder, aldus Elma: ,,Voor de toppers is in het hooggelegen stadje Bekoji alles geregeld. De subtoppers daarentegen moeten het maar uitzoeken. Hun training bestaat uit het in een open veld achter de snelste atleet aanlopen. Om dat te veranderen willen we in Ethiopië de coaches gaan trainen.’’