IJsselsteinse kat DJ Karel overleden door vuurwerk in achterwerk

Een IJsselsteinse kater is maandag zwaargewond thuisgekomen en kort daarna overleden. De reden: er zou vuurwerk in zijn achterwerk zijn gestopt. Baasje Marga Smolders is verdrietig en zoekt de daders. „Dat is het minste wat ik kan doen.’’

Als de rode DJ Karel (2,5) dit weekeinde in de nacht van zaterdag op zondag niet thuis komt, maakt bazin Marga Smolders zich in eerste instantie geen zorgen. Dat doet haar vrolijke kater wel vaker. Als hij zondagmiddag nog steeds net thuis is, gaat ze hem zoeken. Haar kat luistert goed en als ze hem roept komt bij bijna altijd aan kuieren. Maar nu niet.

Pas maandagmiddag ligt DJ Karel ineens op de bank. Hij is niet zichzelf, ziet bazin Marga direct. ,,Hij bewoog bijna niet. Ik ben meteen met hem naar de dierenarts in Lopik gegaan. Die onderzocht hem en zag dat er rondom zijn anus haar weg geschroeid was. Zijn achterste was ook veel groter dan normaal: wel 3 bij 3 centimeter. Inwendig onderzoek wees uit dat er tien centimeter darm weg was geschroeid. We schrokken enorm.’’

Vuurwerk

Volgens Marga denkt de dierenarts dan direct aan één oorzaak: vuurwerk. Ze laat haar kat voor behandeling achter bij de dierenarts. ,,Aan het einde van de middag werd ik gebeld dat hij iets leek op te leven. Ik was zo blij! DJ Karel was zo lief, ik wilde zo graag dat hij weer naar huis kwam. Maar na weer twee uur kreeg ik een telefoontje dat hij het niet ging redden.’’

Als Marga opnieuw bij de dierenarts arriveert, is DJ Karel net overleden. Ze kan niet geloven dat haar kat dit is overkomen. „Ik haalde hem 2,5 jaar geleden als jong katertje op van een boerderij. Een schatje. Hij gaf zelfs honden kopjes. De buurvrouw zei altijd: DJ Karel is té lief, ze nemen hem nog een keer mee. En nu is het nog zo ook, zijn liefheid heeft hem zijn dood bezorgd.”

De bazin vermoedt dat haar kat is gepakt ter hoogte van de Hogebiezen in IJsselstein. Dat was zijn vaste looprondje. Ze heeft al bij verschillende omwonenden aangebeld, in de hoop dat zij iets gezien hebben. Tot nu toe tevergeefs. ,,Ik hoor geregeld dat er op die plek veel vuurwerk wordt afgestoken. Morgen ga ik aangifte doen. Dat is het minste wat ik voor DJ Karel kan doen. De gedachte aan wat hem overkomen is, maakt me steeds verdrietiger.’’

