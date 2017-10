IJsselsteinse kinderen de natuur in met doeboek over Lopikerwaard

Wilde bramen plukken, een hut in de natuur bouwen, met een polsstok slootje springen en met een zelfgemaakte vlieger vliegeren. Dat zijn volgens het Lopikerwaarden Streekfonds een aantal van de 50 dingen in de natuur die je zeker gedaan moet hebben voor je twaalfde.

De '50 dingen die je gedaan moet hebben voor je twaalfde' staan in een gelijknamig boekje, waarvan het eerste exemplaar vanochtend (maandagochtend) op basisschool De Overkant in IJsselstein werd overhandigd aan leerlingen en aan burgemeester Patrick van Domburg. Die liet op een vraag van een kind 'of hij vroeger ook moest buitenspelen' weten dat hij 'buiten mócht spelen' en graag ging vissen of hutten bouwen. Helaas bestond er toen nog niet zo'n boekje met allerlei leuke tips. „Ik had vroeger ook wel zo'n mooi boekje willen hebben”, verzuchtte Van Domburg.

Het boekje verschijnt aan het begin van Kinderboekenweek, dat dit jaar 'griezelen' als thema heeft. Volgens het Streekfonds past het boekje daar goed in, want dit boekje betekent griezelen voor de ouders: volgens het gidsje mogen kinderen weer vies worden en misschien lopen ze zelfs een schram of buil op.

'Dwarsen' en wilgenvlechten

Het boekje wordt uitgedeeld aan alle groepen 4 van de basisscholen in de Lopikerwaard. In het voorjaar volgen de groepen 3. Volgens de samenstellers staan er in het boekje allerlei dingen die voor alle kinderen goed zijn, zoals natuur, buiten, bewegen, zon en een glimlach. Ook staan er streekeigen zaken in zoals 'dwarsen', recht naar een punt in de verte lopen, en de kribben langs de Lek ontdekken.