IJsselsteinse Lyanne vond persoonsbewijzen van ‘Johan en Jannigje’ uit de oorlog en is op zoek naar de eigenaar

De IJsselsteinse Lyanne Hoff (28) vond afgelopen week twee identiteitsbewijzen uit de Tweede Wereldoorlog onder een viaduct in IJsselstein. Nu is ze hard op zoek naar de eigenaar. ,,Waarschijnlijk zit er een hoop emotionele waarde aan”

Nietsvermoedend fietste de 28-jarige Lyanne Hoff op donderdagmiddag haar vaste route van haar werk in Nieuwegein naar huis. Onder het viaduct door over het Jaagpad langs de IJssel. ,,Ik keek toevallig naar rechts en zag verscholen in de aarde een stukje van een pasfoto liggen. In de eerste instantie fietste ik door, maar toen dacht ik: misschien moet ik toch maar even gaan kijken wat dat is.”

Kammetje

Tot Hoffs grote verbazing bleek het een identiteitsbewijs uit de oorlog te zijn. ,,Ik heb het in m’n zak gestopt en ben snel naar huis gefietst. Toen ik thuis kwam vroeg m’n vriend: ‘lag er dan niet nog meer?’ Ik ben weer terug gefietst om écht goed te zoeken en vond niet alleen een tweede persoonsbewijs, maar ook een doosje, een tasje met een kammetje en een briefje van een Uniedaalder.”

Volledig scherm De IJsselsteinse Lyanne Hoff (28) vond onder een viaduct persoonsbewijzen uit de oorlog. Foto William Hoogteyling. © William Hoogteyling

Weer thuis bestudeerde Hoff de documenten uitvoerig: één van de persoonsbewijzen is vrij goed leesbaar. ,,Johan Wolfs, oorspronkelijk geboren in Eibergen op 25 februari 1884. Het persoonsbewijs komt uit de oorlog en is afgegeven in 1941 in Zuilen,” leest Hoff voor. Het andere persoonsbewijs is van een dame: hoewel haar foto goed zichtbaar is, is de naam ‘van Haren’ nog maar net te lezen. Onderzoek in het Utrechts Archief wijst uit dat het waarschijnlijk gaat om de vrouw van Johan, Jannigje van Haren, en dat het stel in Zuilen woonde.

Oproep

Hier moet ik iets mee, dacht Hoff. ,,Ik heb de politie gebeld, maar zij gaven aan dat ze er niets mee konden en dat ik bij de gemeente moest zijn. Maar ik ben bang dat het bij de gemeente in een kast belandt en er niets mee gebeurt”, legt Hoff uit. ,,Dus heb ik besloten een oproep op Facebook te plaatsen.”

Haar oproep ging niet onopgemerkt en is al meer dan 135 keer gedeeld. Zonder succes, want een eigenaar heeft zich nog niet gemeld. ,,Maar misschien dat deze oproep in de krant wél iets oplevert,” hoopt Hoff.

De IJsselsteinse vermoedt dat haar vondst het resultaat is van een inbraak. ,,En dat diegene dacht: aan die papieren heb ik niks, dus die dump ik hier. Zonde, want waarschijnlijk zit er een hoop emotionele waarde aan”, meent Hoff. ,,Ik kan me voorstellen dat het ooit in een mooi doosje zat, nu lag het onder een viaduct. Dat vind ik triest. Ik hoop dat we kunnen achterhalen wie de eigenaar is.”