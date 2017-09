IJsselsteinse raad wil zakencollege

Bewoners in de bres voor bomen rond Utrechtse Minstroom

20:32 De Minstroom in Utrecht. Parel in de stad. Maar ook parels hebben onderhoud nodig: de beschoeiing moet vernieuwd. Slecht nieuws voor veel bomen langs het fraaie stroompje. Kap dreigt. Of toch niet? Bewoners en politiek komen in actie.